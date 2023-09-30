Optoma впервые представила на рынке портативные трехлазерные RGB-проекторы премиум-класса — ML1080 и ML1080ST

Проекторы оснащены широким цветовым пространством BT2020, ранее доступным лишь на более крупных и дорогих моделях для домашнего кинотеатра. Они обеспечивают «четкие цвета, невероятную яркость и гибкие возможности настройки» как для установок с эффектом погружения, так и в профессиональных сферах.

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Хотя разрешение ограничено Full HD 1080p, технология тройного лазерного источника света RGB, с яркостью в 1200 люмен и контрастностью 3 000 000:1 гарантирует точные цвета кинематографического уровня", поддерживая HDR10 и HLG.

Низкий коэффициент короткого отбрасывания в 0,78:1 ML1080ST может проецировать изображение на диагональ до 250 см с расстояния всего 1,5 метра, это даст возможность применения в небольших помещениях.

Проекторы имеют массу 1 кг, поэтому их легко взять с собой в любое место. Имея технологию Time-of-Flight (ToF), они обеспечивают автоматическую коррекцию геометрии и фокуса для создания идеального проецируемого изображения.

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Порт USB-C позволяет использовать портативные зарядные батареи PD 3.0 для просмотра видео в дороге, на природе или в других местах. Также предлагается встроенная интеллектуальная функция Creative Cast, позволяющая одновременно показывать, обмениваться и управлять данными на четырех устройствах в одной сети.