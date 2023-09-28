Очки поддерживают прямую трансляцию без помощи рук продолжительностью до 30 минут за раз

Компания Meta* показала следующее поколение своих умных очков, выпущенных под брендом Ray-Ban.

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В оригинальных умных очках аудио казалось недостаточно басовым, а качество камеры страдало при условиях низкой освещенности. Похоже, в обновленной модели Meta* учли оба этих недостатка. Камера Ray-Ban Meta* - это 12-мегапиксельная камера, улучшенная по сравнению с предыдущей 5-мегапиксельной версией, которая способна записывать видеоролики продолжительностью до 60 секунд в формате 1080р. Meta* также обещает улучшенную обработку изображений, что должно совершенствовать работу в условиях слабого освещения.

Умные очки обладают всеми возможностями дополненной реальности предыдущего поколения и позволяют транслировать видео без участия рук до 30 минут за раз. Тех, кто переживает о скрытой записи, Meta* успокаивает, ссылаясь на наличие светодиодного индикатора в умных очках, который "позволяет окружающим знать, что вы записываете содержимое или проводите прямую трансляцию".

Умные очки оснащены пятью микрофонами для записи звука со всех направлений. Новая модель использует 32 ГБ памяти для хранения видеозаписей, в то время как предыдущая версия обладала только 4 ГБ проемом.

В умные очки Meta* также интегрирован искусственный интеллект Meta* AI.

По словам компании Meta*, обновленные громкоговорители должны предоставлять в два раза больше низких частот, по сравнению с предыдущими моделями, и воспроизводить на 50% более мощный звук. Направленное звучание также должно снижать утечку звука, хотя мы уверены, что окружающие все же смогут услышать все, что происходит наружу.

Умные очки позволяют работать до 4 часов без подзарядки; толстый зарядный чехол с интерфейсом USB-C обеспечивает до 32 часов работы на полностью заряженном чехле.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

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