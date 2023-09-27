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10test
Из-за конкуренции на рынке серия Galaxy S24 может быть выпущена на месяц раньше
Помимо предварительной даты стало известно, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен большим 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED LTPO с частотой обновления 144 Гц

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Ссылка в Instagram от китайского информатора Ice Universe указывает на возможную дату выхода флагманской серии Samsung Galaxy S24. Если его предположение верно, то устройства Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra появятся на рынке на месяц раньше, чем их предшественники из серии Galaxy S23. Такой ход связан с желанием Samsung конкурировать с iPhone 15, продажи которого ожидаются очень высокими.

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Помимо примерной даты, утверждается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен большим 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED LTPO с частотой обновления 144 Гц. Аппарат получит до 16 ГБ оперативной памяти и впечатляющий накопитель объемом 2 ТБ. В его основной камере будет использован усовершенствованный датчик изображения Samsung ISOCELL HP2 разрешением 200 Мп, а также 50-Мп перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом, 12-Мп широкоугольная камера и 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера разрешением 12 Мп предназначена для селфи и видеочатов.

Galaxy S24 и Galaxy S24+ также будут обновлены в своих характеристиках. Они получат экран Dynamic M13 AMOLED LTPO с частотой обновления 120 Гц. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, а максимальный объем хранилища - 512 ГБ. Оба аппарата будут работать на базе интерфейса One UI 6 с операционной системой Android 14. Камеры моделей S24 и S24+ будут включать 50-Мп основную камеру, 12-Мп широкоугольную камеру и 10-Мп телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом. Они также будут обладать защитой от воды и пыли в соответствии с классом IP68, и аккумуляторами емкостью, составляющей 4700 и 4900 мАч соответственно. Фронтальная камера в обеих моделях будет разрешением 12 Мп.

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Ожидается, что ранний релиз Galaxy S24 поможет Samsung удержаться от конкуренции со стороны других Android-телефонов, основанных на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, выпущенных компаниями OnePlus, Xiaomi и Vivo. Новинки Samsung также позволят компании составить конкуренцию iPhone 15 на рынке. 

#samsung #galaxy s24 #выпуск
Источник: phonearena.com
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