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Channels бесплатное приложение FAST, которое предлагает телевидение поддерживая рекламу. В ближайшем будущем приложение получит значительные изменения, которые сделают его навигацию более простой, позволят находить новые интересные программы и использовать гид каналов.
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Одним из важных нововведений является становление Channels похожим на The Roku Channel. Это очень полезно, поскольку унификация интерфейса позволяет легко переходить от одного ТВ-приложения к другому, не запутываясь во внешнем виде и расположении элементов.
По словам представителей LG, Channels 3.0 предлагает новый пользовательский интерфейс с улучшенной навигацией, местами для открытия нового контента и улучшенным гидом каналов, что делает поиск понравившегося контента легким и удобным для пользователей.
Продвинутая версия Channels будет доступна в Южной Корее с сентября 2023 года, а затем в октябре она поступит на все телевизоры LG международного рынка.
Новые каналы в Channels организованы тремя направлениями: Главная, Прямой эфир и По запросу. На главной странице пользователей ожидает большая вращающаяся карусель, в которой можно найти избранные каналы, кураторские подборки и премиум-контент по запросу. Функция Live теперь позволяет смотреть каналы прямо в приложении.
Новый гид каналов занимает только половину экрана, поэтому нет необходимости полностью закрывать текущий канал, чтобы узнать, что показывают на других каналах. Вкладка «По запросу» представлена в виде электронной витрины с фильмами и телепередачами. Она содержит рекомендации из категории «Популярное сейчас», чтобы пользователи могли увидеть, что смотрят другие люди.
Большинство пользователей будет использовать Channels 3.0 на своих телевизорах LG Smart TV. Однако приложение также доступно на устройствах iOS и Android, хотя некоторые каналы могут отличаться в зависимости от устройства.