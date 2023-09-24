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10test
Приложение бесплатного контента телевизоров LG Channels скоро получит большое обновление
Channels является одним из самых популярных приложений на телевизорах LG

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Channels бесплатное приложение FAST, которое предлагает телевидение поддерживая рекламу. В ближайшем будущем приложение получит значительные изменения, которые сделают его навигацию более простой, позволят находить новые интересные программы и использовать гид каналов.

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Одним из важных нововведений является становление Channels похожим на The Roku Channel. Это очень полезно, поскольку унификация интерфейса позволяет легко переходить от одного ТВ-приложения к другому, не запутываясь во внешнем виде и расположении элементов.

По словам представителей LG, Channels 3.0 предлагает новый пользовательский интерфейс с улучшенной навигацией, местами для открытия нового контента и улучшенным гидом каналов, что делает поиск понравившегося контента легким и удобным для пользователей.

Продвинутая версия Channels будет доступна в Южной Корее с сентября 2023 года, а затем в октябре она поступит на все телевизоры LG международного рынка.

Новые каналы в Channels организованы тремя направлениями: Главная, Прямой эфир и По запросу. На главной странице пользователей ожидает большая вращающаяся карусель, в которой можно найти избранные каналы, кураторские подборки и премиум-контент по запросу. Функция Live теперь позволяет смотреть каналы прямо в приложении.

Новый гид каналов занимает только половину экрана, поэтому нет необходимости полностью закрывать текущий канал, чтобы узнать, что показывают на других каналах. Вкладка «По запросу» представлена в виде электронной витрины с фильмами и телепередачами. Она содержит рекомендации из категории «Популярное сейчас», чтобы пользователи могли увидеть, что смотрят другие люди.

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Большинство пользователей будет использовать Channels 3.0 на своих телевизорах LG Smart TV. Однако приложение также доступно на устройствах iOS и Android, хотя некоторые каналы могут отличаться в зависимости от устройства.

#обновление #channels #телевизоров lg
Источник: techradar.com
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