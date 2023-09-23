Компания AMD наконец-то выпустила новый драйвер AMDVLK Vulkan для своих графических процессоров Radeon с оптимизацией трассировки лучей

Работа компании AMD с драйвером AMDVLK для Linux вызвала сомнения у некоторых потребителей, поскольку Team Red замедлила темпы выпуска обновлений и новых патчей. Теперь компания наконец-то выпустила драйвер для запланированного третьего квартала. Новое обновление принесло "кучу" оптимизаций и исправлений.

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Компания AMD выложила версию AMDVLK 2023.Q3.2, которая содержит несколько важных изменений для платформы. В новом обновлении драйвера появилась функция "quad buffer stereo", повышающая производительность в многозадачном режиме, что особенно важно для разработчиков Linux. AMD также внесла ряд оптимизаций, включая трассировку лучей для Quake 2 и многие другие изменения.

Следует отметить, что, несмотря на значительные изменения, открытый драйвер MESA Vulkan для графических процессоров AMD находится в гораздо лучшей форме. Разработчики добавили полную поддержку трассировки лучей несколько месяцев назад. Драйвер с открытым исходным кодом показал трехкратный прирост в таких играх, как Hitman 3. Это несоответствие заставило пользователей Linux отказаться от официальных драйверов AMD, что неудивительно, учитывая пренебрежительное отношение AMD к этой проблеме.

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Имея самую большую долю пользователей, AMD должна активизировать свою работу, особенно при обновлении программных утилит. Команда Red Team начала предпринимать решительные шаги, такие как поддержка Zen5 и нового поколения RDNA 4.