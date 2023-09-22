Также GalaxyClub сообщает, что Galaxy A55 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, аналогичную той, что используется в Galaxy A54

До выхода Samsung Galaxy S23 одни источники утверждали, что руководство Samsung столкнулось с трудностями при выборе между собственным чипом Exynos и Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который был специально изготовлен для Galaxy S23. В результате руководство приняло решение использовать Snapdragon.

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Теперь всплыли слухи о новом чипе SoC в грядущем смартфоне Galaxy, но на этот раз речь идёт уже о средней модели Samsung Galaxy A55. По информации голландского GalaxyClub, Samsung в настоящее время проводит тестирование нового чипа Exynos для Galaxy A55. Это соответствует отчёту прошлого года, который говорил о том, что Samsung не собирается полностью отказываться от линейки Exynos, даже при использовании Qualcomm в Galaxy S23.

Скорее всего, Galaxy A55 будет оснащён процессором Exynos 1480 с кодовым названием S5E8845. Последовательность цифр в кодовых названиях указывает на связь с предыдущими моделями Exynos.

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Также GalaxyClub сообщает, что Galaxy A55 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, аналогичную той, что используется в Galaxy A54. Неизвестно, будет ли она абсолютно такой же или Samsung внесет некоторые изменения для лучшего представления устройства на рынке.