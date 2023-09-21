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10test
Высококачественные рендеры бюджетного Galaxy A15 от Samsung появились в сети
Такой высококлассный производитель смартфонов, как Samsung, не знает отдыха, поэтому, несмотря на то, что Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 еще совсем новые, не стоит удивляться, узнав, что мировой лидер индустрии работает над множеством других устройств, которые несомненно скоро будут представлены

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Прежде всего, все ожидают высококлассную линейку Galaxy S24, которая по предварительным данным будет выпущена в начале 2024 года. Однако в ближайшие несколько недель состоится официальный анонс долгожданного представителя семейства Fan Edition, а затем и более скромные модели телефонов серии Galaxy A.

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Модель Galaxy A15 начального уровня может появиться на рынке уже в январе и заменить A14 и A14 5G в бюджетном сегменте Android-смартфонов Samsung. 

Многие заметили, что современные телефоны Samsung выглядят практически одинаково, независимо от их технических характеристик. Однако новый Galaxy A15, похоже, не будет поддерживать эту тенденцию. Будучи фолдером, он выделяется своей "U"-образной вырезкой в верхней части экрана, чем отличается от "V"-образной вырезки Galaxy A14. Кроме того, рамка будущего телефона также выглядит необычно и не похожа на другие модели Samsung.

Но несмотря на свою выделяющуюся рамку, Galaxy A15 на первый взгляд кажется неуклюжим с громоздкой плоской рамкой, плоским экраном и плоской задней панелью. И хотя это в правилах Samsung не делать изгибы, пока неясно, понравится ли этот несколько неожиданный дизайн потребителям как с эстетической, так и с практической точек зрения.

Неожиданно для такой выделяющейся рамки, Galaxy A15 будет иметь толщину всего 8,4 мм, что немного меньше, чем у его предшественника A14 с 9,1 мм. Более тонкий профиль делает телефон более удобным для держания в руках, особенно с учетом сокращения общей высоты и ширины.

По имеющимся данным, высота Galaxy A15 составит 160,2 мм, ширина - 76,8 мм, а его дисплей будет иметь диагональ около 6,4 дюйма. Это немного меньше, чем у Galaxy A14 и A14 5G с дисплеями 6,6 дюймов, что, вероятно, порадует любителей компактных телефонов.

Однако, несмотря на выделяющуюся рамку экрана, которая делает устройство немного больше и шире, чем Galaxy S23 Plus, в компании Samsung уверены, что смогут успешно продать миллионы Galaxy A15 по всему миру, особенно если учтут ценовую политику.

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К сожалению, пока недостаточно информации о Galaxy A15. Не известно, будет ли у него поддержка 4G LTE и 5G, какая будет его цена на различных рынках, и какие улучшения он получит по сравнению со своими предшественниками.

#samsung #galaxy z flip 5 #z fold 5 #galaxy a15
Источник: phonearena.com
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