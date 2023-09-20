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10test
Семейство iPhone 15 компании Apple в Китае оказалось востребованнее больше, чем ожидалось
По сообщениям местных СМИ, к понедельнику только в одном из магазинов было предварительно заказано более 3 млн. устройств iPhone 15-й серии

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Ожидается, что первые продажи серии iPhone 15 побьют все рекорды на всех рынках, в том числе в Китае. И не нужно объяснять, почему этот регион является важным для крупного производителя телефонов, и несмотря на опасения по поводу безопасности, Apple продолжает стремиться в этом направлении.

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Пока рано делать прогнозы относительно продаж iPhone 15 в региональном и глобальном масштабе, но уже сейчас ясно, что китайским амбициям устройству Apple нет предела.

По данным местных СМИ, к понедельнику на сайте JD.com было предварительно заказано более 3 миллионов устройств серии iPhone 15, что можно назвать невероятным достижением, которое, скорее всего, продолжит расти к пятнице, 22 сентября, когда обновленные устройства Apple поступят в розничные магазины.

JD.com это только одна из многочисленных платформ, на которых iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max были доступны для предварительного заказа в Китае в прошлую пятницу, 15 сентября. Согласно имеющейся информации, эти ожидаемые устройства были встречены с таким же энтузиазмом и в других странах.

Официальный китайский интернет-магазин Apple вышел из строя всего через несколько минут после начала приема заказов. Последующие волны предварительных заказов в том же магазине были распроданы менее чем за полчаса, и были сообщены впечатляющие цифры, подтверждающие интерес покупателей к новым моделям iPhone.

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Представитель одной из компаний доставки утверждает, что за 30 минут в предварительном заказе 15 сентября удалось продать iPhone 15 на сумму около 200 миллионов юаней. Это более 27 миллионов долларов США.

#apple #китай #iphone 15
Источник: phonearena.com
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