Согласно недавно выпущенной бета-версии для устройств Apple, WhatsApp собирается положить конец долгому ожиданию приложения для iPad

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp никогда не выпускалось для iPad, поэтому пользователи iPad, желающие пользоваться WhatsApp, вынуждены использовать веб-версию WhatsApp через мобильный браузер. Это связано с тем, что изначально не существовало отдельной операционной системы iPadOS для планшетов.

реклама

Изредка возникали некоторые трудности на пути развития приложения WhatsApp, включая случай пару лет назад, когда основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (WhatsApp является собственностью компании Meta*) и глава WhatsApp Уилл Кэткарт обсуждали возможность создания приложения WhatsApp для iPad.

По последней информации, бета-версия WhatsApp (23.19.1.71) совместима с iPad. Для установки WhatsApp на iPad потребуется участие в официальной бета-программе WhatsApp для iOS на TestFlight. Необходимо будет сканировать QR-код с использованием iPhone при установке. Затем приложение загрузит все ваши беседы, и вы сможете отправлять и получать сообщения на iPhone, iPad и Mac.

Размещение приложения на планшете Apple позволит пользователям общаться через WhatsApp, даже если рядом не будет находиться iPhone. Ограничение приложения WhatsApp для iPad заключается в том, что нельзя открыть новую учетную запись WhatsApp, как в версии WhatsApp для настольных компьютеров. Однако больший экран на iPad позволяет более эффективно использовать пространство и отобразить больше контента.

Пока нет информации о том, когда приложение станет доступно для широкой публики. Бета-версия доступна только через программу TestFlight от Apple, что ограничивает доступность. Но все изменится, когда WhatsApp для iPad появится в App Store.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

* Является запрещенной организацией на территории РФ