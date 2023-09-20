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10test
Запущена бета-версия WhatsApp на iPad
Согласно недавно выпущенной бета-версии для устройств Apple, WhatsApp собирается положить конец долгому ожиданию приложения для iPad

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Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp никогда не выпускалось для iPad, поэтому пользователи iPad, желающие пользоваться WhatsApp, вынуждены использовать веб-версию WhatsApp через мобильный браузер. Это связано с тем, что изначально не существовало отдельной операционной системы iPadOS для планшетов.

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Изредка возникали некоторые трудности на пути развития приложения WhatsApp, включая случай пару лет назад, когда основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (WhatsApp является собственностью компании Meta*) и глава WhatsApp Уилл Кэткарт обсуждали возможность создания приложения WhatsApp для iPad.

По последней информации, бета-версия WhatsApp (23.19.1.71) совместима с iPad. Для установки WhatsApp на iPad потребуется участие в официальной бета-программе WhatsApp для iOS на TestFlight. Необходимо будет сканировать QR-код с использованием iPhone при установке. Затем приложение загрузит все ваши беседы, и вы сможете отправлять и получать сообщения на iPhone, iPad и Mac.

Размещение приложения на планшете Apple позволит пользователям общаться через WhatsApp, даже если рядом не будет находиться iPhone. Ограничение приложения WhatsApp для iPad заключается в том, что нельзя открыть новую учетную запись WhatsApp, как в версии WhatsApp для настольных компьютеров. Однако больший экран на iPad позволяет более эффективно использовать пространство и отобразить больше контента.

Пока нет информации о том, когда приложение станет доступно для широкой публики. Бета-версия доступна только через программу TestFlight от Apple, что ограничивает доступность. Но все изменится, когда WhatsApp для iPad появится в App Store.

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* Является запрещенной организацией на территории РФ

#ipad #whatsapp #бета-версия
Источник: phonearena.com
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