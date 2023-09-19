Новый гигант Intel обладает мощными возможностями

На конференции Innovation 2023 генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, анонсировал появление на рынке нового процессора Sierra Forest Xeon с 288 ядрами E. Каждое ядро является однопоточным, что делает этот чип Intel настоящим гигантом с 288 физическими ядрами, последовавшим за предыдущими моделями Sierra Forest, содержащими 144 ядра. Компания также подтвердила, что свежий Xeon пятого поколения, "Emerald Rapids", будет доступен для покупки уже 14 декабря.

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Новые чипы Sierra Forest, основанные на E-ядрах, обладают архитектурой, способствующей высокой многопоточности идеально подходящей для облачных, масштабируемых и контейнерных сред. Основной смысл заключается в том, что чипы используют процессорные чипсеты, созданные на базе техпроцесса Intel 3, а также дублированные чипсеты ввода-вывода, основанные на узле Intel 7. Это обеспечивает гибкую архитектуру, способную масштабироваться до большего количества ядер при наличии дополнительных чипсетов.

На самом деле, новая модель с 288 ядрами не является ничем удивительным, так как архитектура Granite Rapids, также применяемая в Sierra Forest, позволяет размещать до трех вычислительных чиплетов с ядрами. Это означает, что Intel может разместить 144 ядра E на одном чиплете.

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Intel объявила, что выход пятого поколения Xeon "Emerald Rapids" запланирован на 14 декабря, что подтверждает стабильность планов компании. Это также свидетельствует о том, что технологический процесс Intel 3 готов для массового производства. Emerald Rapids будет конкурировать с чипами пятого поколения EPYC Turin от AMD, которые появятся на рынке до конца 2024 года.