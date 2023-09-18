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TORRAS презентовала новую серию чехлов для iPhone 15
Компания TORRAS продемонстрировала серию чехлов UPRO Ostand, Lstand и Pstand. Чехлы имеют подставку для корпуса и обеспечивают надежную защиту устройству

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Чехол UPRO Ostand идеально подходит для любителей приключений и создателей контента. Он имеет уникальную круглую подставку, которая располагается в центре телефона и усиливает магниты iPhone 15 для беспроводной зарядки. Подставка может быть раскрываться в трех различных положениях, позволяя использовать телефон в портретной или альбомной ориентации. Кольцо на задней панели чехла обеспечивает удобное и надежное удержание телефона, а прочные материалы защищают его от повреждений.

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Чехол UPRO Ostand R обладает еще большими возможностями гибкости. Его подставка вращается на 360 градусов, позволяя использовать телефон под любым углом. Устройство в чехле также может прикрепляться к зарядному устройству MagSafe. Устойчивая конструкция защищает телефон от падений и внешних повреждений.

Для самых экстремальных путешественников TORRAS показала резиновый чехол Ostand SS. Он использует технологию ShockMAT Airbag Tech, которая поглощает до 98% удара при падении, защищая телефон от повреждений при падении с высоты 5,5 метров. Чехол также имеет кольцо подставку и прочный материал, обеспечивающий удобный захват и стильный внешний вид.

Чехол UPRO Pstand предназначен для использования как в офисе, так и в городе. Он имеет сдержанный дизайн с жесткой задней панелью и силиконовыми краями для надежной защиты и ударопрочности. Чехол также оснащен мощными магнитами для использования с зарядным устройством MagSafe и алюминиевой подставкой для удобства использования в портретной и альбомной ориентации.

Если вы постоянно используете телефон, вам пригодится чехол UPRO Lstand. Он имеет алюминиевую подставку вокруг корпуса камеры, что позволяет сохранять подключенные зарядные устройства MagSafe независимо от положения телефона.

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#iphone 15 #чехол #torras
Источник: techradar.com
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