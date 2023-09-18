Неделю назад стало известно, что в смартфоне Huawei Mate 60 Pro установлена микросхема оперативной памяти LPDDR5 объемом 12 ГБ и микросхема флэш-памяти NAND объемом 512 ГБ. Это, как оказалось, нарушает экспортные правила США, запрещающие производственным компаниям, использующим американские технологии, поставлять чипы Huawei без лицензии

Южнокорейская компания SK Hynix объявила о том, что она прекратила взаимодействие с Huawei с момента введения санкций против китайского производителя смартфонов в 2020 году. Компания заявила, что сейчас изучается этот вопрос и расследует обстоятельства. В заявлении компании также указывается, что они строго соблюдают экспортные ограничения правительства США. Компания Huawei до введения запрета на поставки обеспечивала 10% продаж SK Hynix.

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В свете американских санкций, американские законодатели и чиновники призывают расследовать, как Huawei и крупнейшая китайская литейная компания SMIC выпустили 7-нм 5G SoC Kirin. Huawei уже ранее вынуждена была получить лицензию на импорт 4G чипсета Snapdragon 8+ Gen 1 для своих флагманских моделей - линейки Mate 50 и серии P60.

Сейчас возникает вопрос о компании SK Hynix и ее использовании микросхем оперативной и флэш-памяти NAND. После глубокого исследования, проведенного компанией TechInsights, выяснилось, что микросхемы оперативной и флэш-памяти, использованные в Mate 60 Pro, были взяты из старых запасов Huawei, которыми они располагали до введения санкций. Это вызывает вопросы о том, сколько еще подобных запасов осталось у Huawei.

Чипы SK Hynix, используемые в Mate 60 Pro, также были обнаружены в двух других телефонах Huawei 2023 года. В разборке Mate 60 Pro видно, что чип памяти SK Hynix NAND Flash имеет объем 512 ГБ для хранения данных UFS 3.1 и модельный номер UD310. Этот компонент был произведен компанией SK Hynix еще в 2020 году, а до введения ограниченных правил экспорта. Также обнаружена микросхема оперативной памяти LPDDR5 объемом 12 ГБ производства SK Hynix, что подтверждает наличие больших запасов у Huawei.

Однако главный вопрос состоит в том, сколько еще телефонов сможет выпустить Huawei, используя этот запас микросхем памяти. В этом году Huawei уже использовала эти же микросхемы в двух других телефонах - складном Mate X3 и флагманской серии P60. Даже если Huawei использовала старые запасы микросхем для Mate 60 Pro, это не объясняет, как им удалось выпустить новый 7-нм чипсет Kirin 9000S 5G в условиях американских санкций.

Появление Mate 60 Pro вызвало национальное напряжение в Китае, так как аналитики считают, что это может отрицательно сказаться на продажах новой линейки iPhone 15 на китайском рынке, самом крупном рынке смартфонов в мире.