Меньше чем через две недели состоится презентация Google Pixel 8, но уже появились некоторые сведения о Google Pixel 9, флагманском устройстве 2024 года

По слухам, в Pixel 9 будет использоваться скромное обновление чипсета Tensor G4, разработанное совместно с подразделением System LSI компании Samsung. В добавок стало известно, что обновление будет менее значительным, чем планировалось изначально.

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Это означает, что Google заинтересована в создании собственной системы-на-чипе (SoC), но полноценная реализация этой идеи без помощи Samsung будет отложена до 2025 года, до выхода Google Pixel 10. Android Authority сравниила производительность оригинального чипа Tensor и Tensor G2, и пришла к выводу, что ожидается лишь небольшие улучшения.

В конечном итоге, Google стремится достичь того же уровня, что и Apple, создавая свои собственные SoC для устройств Pixel. Это позволит гораздо глубже интегрировать аппаратное и программное обеспечение, благодаря тесному сотрудничеству внутри компании.

Кроме того, Google сможет оптимизировать свои чипы специально под устройства Pixel, улучшая их способности в области искусственного интеллекта и обработки изображений. Это подобно созданию собственного компьютера вместо приобретения готового продукта.

Однако, разработка собственных чипсетов требует времени и значительных ресурсов, поэтому пока Google продолжает сотрудничество с Samsung в производстве кремниевых чипов, которые используются в последних моделях устройств Pixel.