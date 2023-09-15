Опытный энтузиаст и разработчик ОС Windows NTDEV с радостью объявил о выходе обновленной версии своего популярного дистрибутива tiny11

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Новая версия tiny11 23H2 представляет собой обновленную и улучшенную установку Windows, которая решает несколько проблем, отмеченных разработчиком. Важно отметить, что tiny11 23H2 основана на Windows 11 22H2, а не на последней версии - 23H2. Однако пользователи могут обновиться на Windows 11 23H2 через Windows Update.

В этой новой версии, над которой работали полгода, присутствуют несколько значимых новых функций. Особое внимание уделено обеспечению идеальной совместимости tiny11 с большинством компонентов Windows, предоставлению сценария OSD Builder для создания собственных вариантов tiny11 и включению службы Xbox Identity Provider.

Тех, кто желает настроить tiny11 23H2 по своему вкусу, восхищают новые возможности настройки. Разработчик NTDEV отмечает включение скрипта OSDBuilder, необходимого для создания собственного образа tiny11. И если у вас возникнут затруднения с этим скриптом или вы захотите получить дополнительные инструкции по его редактированию, NTDEV обещает выложить видео на своем канале Patreon, демонстрирующее, как это сделать.

Наконец, tiny11 - это облегченная версия ОС Windows 11, которая обходит некоторые минимальные требования Microsoft. Например, ее можно установить на машины без TPM, с менее чем 4 ГБ оперативной памяти или без включенного Secure Boot.