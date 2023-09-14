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AMD представляет новые процессоры EPYC Milan спустя 2,5 года после запуска
Хотя AMD выпустила свою архитектуру Zen 4 уже давно, спрос на процессоры Zen 3, похоже, все еще существует, по крайней мере, в сфере серверов и центров обработки данных и неделю назад производитель микросхем незаметно добавил шесть новых SKU к своей серии EPYC 7003 (Милан) третьего поколения

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В марте 2021 года вышла серия процессоров Milan. Однако AMD уже представила новую линейку - 4-ое поколение EPYC 9004 (Genoa). Это говорит о том, что спрос на процессоры Milan еще существует, хотя возможно AMD просто избавляется от остатков предыдущей модели Zen 3. Компания сейчас активно развивает Zen 4, предлагая множество новых продуктов EPYC, включая Genoa-X с 3D V-Cache, Bergamo и Siena, которые будут основаны на Zen 4c, более производительной версии Zen 4. Кроме того, в будущем ожидается выход процессора 5-го поколения EPYC Turin на базе Zen 5, который запланирован на 2024 год.

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Свою линейку процессоров Milan AMD пополнила 5 сентября шестью новыми моделями. Среди них - EPYC 7663P, EPYC 7643P, EPYC 7303P, EPYC 7303, EPYC 7203P и EPYC 7203. Важно отметить, что EPYC 7663P и EPYC 7643P являются односокетными версиями моделей EPYC 7663 и EPYC 7643, сохранив те же технические характеристики. Приятным моментом для потребителей стало то, что цены на EPYC 7663P и EPYC 7643P примерно в два раза ниже, чем на стандартные модели. Это заметная экономия для компаний, которые не планируют использовать двухсокетную конфигурацию.

EPYC 7203 и EPYC 7203P - новые процессоры начального уровня Milan. У них восемь ядер и шестнадцать потоков, базовая тактовая частота 2,8 ГГц и повышенная 3,4 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3 и скромное потребление энергии - 120 Вт. Несмотря на относительную невысокую производительность по сравнению с другими моделями Milan, EPYC 7203 и EPYC 7203P все еще предоставляют 128 линий PCIe 4.0. Они являются самыми доступными моделями Milan - EPYC 7203 стоит 348 долларов США, а EPYC 7203P - всего на 10 долларов дешевле.

EPYC 7303 и EPYC 7303P также предлагают 16 ядер и 32 потока, но с таким же объемом кэш-памяти L3, как и у моделей начального уровня. Базовые тактовые частоты у них на 400 МГц ниже, а тактовая частота увеличения осталась неизменной. Несмотря на удвоенное количество ядер они потребляют всего на 10 Вт больше, чем EPYC 7203 и EPYC 7203P. Цены на EPYC 7303 и EPYC 7303P составляют 604 и 594 доллара, соответственно.

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#amd #презентация #epyc milan
Источник: tomshardware.com
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