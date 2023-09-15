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Плетеные провода могут iPhone 15 положить конец переломам кабелей
Недавно компания Apple провела презентацию нового гаджета - iPhone 15. Это очень значимое событие, и, как оказалось, новые модели будут поставляться с кабелями USB-C с плетеной оплеткой

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Многие неоднократно сталкивались с проблемами сломанных кабелей iPhone. Неудивительно, ведь зарядка - это неотъемлемая часть повседневной жизни, особенно в случае использования такого престижного устройства, как iPhone.

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Это было достаточно тихое объявление на мероприятии Apple. Кабели USB-C с плетеной оплеткой и мощностью 240 Вт будут продаваться по цене 29 долларов. Есть разница в длине - кабель, который продается отдельно, может быть длиной 2 м (~6,5 фута), в то время как кабель, входящий в комплект, имеет длину 1 м (~3,2 фута). Замена обойдется всего в 19 долларов, но будет поддерживать только 60 Вт зарядки.

Интересно, будет ли кабель, поставляемый в комплекте, заряжать iPhone со скоростью, заявленной 20 Вт, или его скорость зарядки будет ниже, чем у отдельно продаваемого кабеля? Это пока неизвестно и только время покажет.

Столь прочные кабели, безусловно, являются важным усовершенствованием. Но стоит отметить, что ни один из представленных кабелей не оборудован разгрузкой для смягчения натяжения. Возможно, в будущем Apple обратит на это внимание.

Таким образом, новые кабели для iPhone 15, в теории, должны быть более прочными, но Apple пока не официально подтвердила эту информацию. Однако, если это действительно так, то переход на USB-C будет еще более весомым решением.

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#apple #iphone 15 #usb-c #плетеные кабели
Источник: phonearena.com
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