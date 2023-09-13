iPhone 15 Pro оснащен портом USB 3, но в комплекте с ним поставляется кабель USB 2, а не USB 3, необходимый для достижения максимальной скорости передачи данных 10 Гбит/с

Вновь удивляет всех Apple, представляя свою последнюю разработку - iPhone 15, которая наконец-то перешла на USB-C. Это означает, что теперь пользователи могут рассчитывать на более высокую скорость передачи данных через этот порт. Однако, похоже, что для достижения самых высоких скоростей придется приобрести соответствующий кабель.

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Согласно техническим характеристикам стандартной модели iPhone 15, скорость передачи данных через разъем USB-C составляет 480 Мбит/с. Причиной такого ограничения является использование старого порта USB 2, которое решила сохранить Apple.

В результате, стандартная модель iPhone 15 не может предложить пользователю высокую скорость передачи данных, соответствующую скорости порта Lightning. Чтобы насладиться более высокими скоростями, необходимо приобрести модели iPhone 15 Pro, которые обладают портом USB 3 и поддерживают передачу данных до 10 Гбит/с.

Однако, здесь возникает некоторая проблема. Кажется, что комплектация моделей iPhone 15 Pro включает кабель USB 2, вместо необходимого кабеля USB 3 для достижения максимальной скорости 10 Гбит/с. Это может вызвать разочарование у пользователей, которые ожидали максимальной производительности от новой модели iPhone 15 Pro.

В списке спецификаций для iPhone 15 Pro была обнаружена интересная сноска, которая гласит: "Для полной поддержки скорости USB 3 необходим USB-кабель третьего поколения с пропускной способностью 10 Гбит/с". Тем не менее, на странице предварительного заказа указано, что в комплект поставки включен только USB-C кабель для зарядки. Однако, в соответствии с информацией от Apple, данный кабель USB-C работает только с USB 2.

Более того, в магазине Apple уже доступен для покупки Thunderbolt 4 USB-C кабель, за который нужно выложить 69 долларов.