Компания Logitech представила новое устройство для профессионалов

Это веб-камера, установленная на гибкий шарнирный манипулятор, который предоставляет возможность записи и обмена информацией о работе. Logitech Reach позволяет проводить интерактивные презентации с увлекательными функциями.

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С помощью кнопки на шарнире кронштейна можно легко перемещать камеру в разные направления. Кроме того, она может вращаться на 360 градусов, чтобы создавать уникальные ракурсы. Крепление устройства состоит из двух частей: плоской подставки, которую можно поставить на стол, и зажим, пригодный для использования в ограниченном пространстве. По окончании работы Logitech Reach можно сложить пополам для удобного хранения.

Однако, главной достопримечательностью Logitech Reach является камера Logitech StreamCam. Это веб-камера, заслужившая признание и вошедшая в список лучших веб-камер 2023 года по версии TechRadar. Она способна передавать потоковое видео разрешением до 1080p с частотой 60 кадров в секунду и делать фотографии высокого качества. Область захвата камеры составляет 12 x 21,5 дюйма. Благодаря 4,3-кратному зуму без потерь можно увеличить изображение до 2,75 x 5 дюймов, сохраняя все детали.

Камера имеет собственный шарнир, который позволяет легко менять ее положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Устройство также оснащено удобными функциями, такими как Smart Auto-Focus, которая обеспечивает четкость объектов, а также возможность подключения через USB-кабель. Logitech Reach и Logitech StreamCam - идеальное сочетание для профессионалов, желающих превратить свою работу в захватывающее визуальное и интерактивное шоу.