Компания Nintendo заявила о разработке улучшенных джойстиков для своей новой консоли Switch 2

По информации, полученной из патентной заявки, новое устройство будет использовать "магнитореологическую жидкость" (MRF), изменяющую свою плотность под действием магнитного поля.

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Основная идея заключается в том, что жидкость будет предоставлять сопротивление при нажатии на джойстик, тем самым возвращая его в исходное положение. По заявке, использование MRF в контроллере позволит достичь более быстрого возврата в исходное положение. Похоже, Nintendo собирается избавиться от проблемы дрейфа джойстика, что будет приятно для всех пользователей консоли.

Вероятно, Nintendo рассматривает способы решения проблемы дрейфа стиков на консоли Switch с помощью новой модели Switch 2. Избежание использования механических компонентов в важных местах поможет предотвратить возникновение подобных неточностей со временем.

Одна из возможных интерпретаций заключается в реализации эффекта обратной связи для пользователя. Это напоминает адаптивные триггеры PlayStation 5, но в данном случае для аналоговых стиков.

Конечно, нет никаких гарантий, что эта новая джойстиковая система будет включена в Switch 2. Учитывая слухи о запуске новой консоли примерно в следующем году, можно предположить, что дизайн консоли уже полностью проработан и в значительной степени установлен для серийного производства.

Однако нет никакой уверенности в том, что этот патент станет реальным продуктом. Большинство патентных заявок подобного рода так и остаются на бумаге и не превращаются в фактические изделия.