Qualcomm и Apple подписали новое соглашение о поставке модемов Snapdragon 5G для смартфонов iPhone вплоть до 2026 года и это подтверждает стремление Apple к разработке собственного модема 5G для своего флагманского устройства, iPhone

Согласно соглашению, компания Qualcomm будет поставлять модемы Snapdragon 5G для выпуска iPhone в период с 2024 по 2026 годы. В прошлом году Apple также достигла договоренности с Qualcomm о поставке большинства чипов 5G-модемов для iPhone 2023 года. Таким образом, сотрудничество продолжится на протяжении трех лет.

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Интерес компании Apple к разработке собственного модема 5G стало известно в 2019 году, когда они приобрели подразделение компании Intel, занимавшееся производством модемов 5G. Работы по разработке модема начались в 2020 году. Несмотря на доступ Apple к интеллектуальной собственности, оборудованию и бывшим сотрудникам Intel, на сегодняшний день пока нет явных признаков успеха в разработке собственного модема.

Таким образом, ожидается, что в iPhone 15 будет установлен модем Qualcomm. Однако на презентации Apple, скорее всего, основное внимание будет уделено другим характеристикам нового iPhone. Ожидается, что появятся порт USB-C, улучшенная система быстрой зарядки, возможность использования накопителя объемом до 2 Тбайт, потенциально тонкие рамки экрана, а также новая технология Dynamic Island в моделях, не относящихся к классу Pro.