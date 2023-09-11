Apple работает над новым аккумулятором MagSafe с интересной функцией

Инсайдер из Bloomberg, Марк Гурман, раскрыл планы компании Apple на переход всех аксессуаров на интерфейс USB-C к следующему году. Учитывая множество предлагаемых аксессуаров Apple, понятно, что это не произойдет мгновенно. Тем не менее, этот процесс будет достаточно быстрым, как, например, переход от 30-контактного зарядного устройства к порту Lightning, который состоялся в 2012 году.

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Гурман также сообщил, что Apple планирует выпустить новую версию MagSafe Duo с поддержкой USB-C, а также обновленный батарейный блок MagSafe. Он не уверен, будут ли эти продукты представлены на предстоящем мероприятии, посвященном новым продуктам, однако новый аксессуар MagSafe заинтересовал обозревателя Bloomberg.

Согласно Гурману, новый аккумуляторный блок MagSafe будет состоять из нескольких аккумуляторов в виде стопки. Блок даст возможность пользователю использовать все блоки одновременно для зарядки нескольких устройств. При этом каждый iPhone размещается с отдельной стороны батарейного блока. Новый аккумулятор MagSafe будет оснащен портом USB-C.

В добавок Гурман отметил, что новая версия AirPods Pro, совместимая с USB-C, не будет называться "AirPods Pro третьего поколения". Это название появится позже, возможно, в 2024 или 2025 году, когда анонсируется более значимое обновление продукта.