Ayaneo сообщает, что сейчас началось пробное производство Ayaneo Slide.

Компания Ayaneo успешно завершила разработку инновационного портативного устройства с RGB-клавиатурой, известного как Ayaneo Slide. На данный момент устройство находится в стадии опытного производства и уже привлекло внимание широкой аудитории.

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Одним из ключевых преимуществ новинки является наличие слайдера, который физически открывает клавиатуру. На сегодняшний день единственная компания, представившая подобное решение — GPD, специализирующаяся на форм-факторах. Таким образом, Ayaneo Slide является пионером этой технологии с клавиатурой, оснащенной RGB-подсветкой. Кроме того, устройство обладает современными компонентами, что делает его конкурентоспособным на рынке.

Известно, что Ayaneo Slide будет оснащен мощным процессором AMD Phoenix, в частности, выбор пал на Ryzen 7 7840U. Устройство предлагает также ряд нововведений в дизайне, включая эргономичный регулируемый наклон дисплея при открытой клавиатуре, а также обновленный пользовательский интерфейс AYASpace 2 с полной поддержкой клавиатуры. Не стоит забывать и о наличии RGB-подсветки на джойстиках.

Некоторые важные характеристики новинки, такие как объем оперативной памяти, память для хранения данных и цена, пока не разглашаются. Однако компания Ayaneo уже готовится к пробному производству, "неожиданным предзаказам" и рекламным акциям, поэтому ожидается, что скоро появятся новые данные.