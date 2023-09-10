Благодаря большому количеству различных эмодзи пользователь может использовать их для ускорения поиска своих любимых мест на Google Maps

В разделе "Сохраненные" приложения Google Maps можно создавать списки любимых мест или мест, куда вы планируете отправиться. Новое обновление приложения позволяет пользователям украшать сохраненные места с помощью эмодзи, чтобы легче находить их.

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Вы можете использовать эмодзи еды, спорта или любые другие в качестве обозначений для сохраненных мест. Для добавления эмодзи просто откройте приложение Google Maps и перейдите в раздел "Сохраненные". Однако это изменение не применимо к спискам по умолчанию, таким как "Хочу поехать", "Избранное", "Планы поездок", "Отмеченные" и "Места, отмеченные звездой".

Вам придется создать свой собственный список или отредактировать уже существующий. Просто выберите эмодзи и добавьте описание к списку. Затем добавьте места, которые вы хотите включить в список. Когда вы близко находитесь к сохраненному месту, вы увидите его название и выбранный эмодзи на карте Google. Это изменение позволяет передать больше информации о сохраненных местах и упрощает их поиск в последующем.