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Китайские пользователи сети высмеивают санкции США после успехов чипа Huawei
Ранее компания Huawei успешно выходила на потребительские и коммерческие рынки Европы и США; в 2019 году она была внесена в "черный список", и с тех пор выход на рынок стал более сложным

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Китайские пользователи социальных сетей предпочитают насмехаться над американским правительством и его неэффективными технологическими санкциями в отношении китайского чипмейкерского оборудования. Основной мишенью является Джина Раймондо, министр торговли США, чей визит в Китай совпал с презентацией нового смартфона Huawei Mate 60 Pro, оснащенного передовым китайским процессором, разработанным с помощью китайского чипмейкера SMIC, находящегося под строгими санкциями.

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Компания Huawei пережила тяжелые времена и стала одной из первых и наиболее зависимых от американских технологий фирм, у которой затруднились коммерческие операции из-за санкций США и торговых ограничений Китая, начавшихся в 2018 году.

Ранее компания Huawei успешно пробилась на западные потребительские и коммерческие рынки. В 2019 году она попала в «черный список», после чего ей стало намного сложнее. Например, в производстве смартфонов она не могла использовать американское оборудование, такое как SoC или модемы Qualcomm, а также операционную систему Android от Google. Как результат, доля Huawei на международном рынке смартфонов быстро сократилась.

Однако история компании Huawei имеет свою точку поворота.

Как сообщается, компания Huawei представила прорывной чип Kirin 9000S. Говорят, что в этом чипе используются многоядерные CPU и GPU отечественного производства.

Китайский чипмейкер SMIC, находящийся под санкциями США, также испытывает большое давление в развитии и улучшении своего производства полупроводников. Производственная линия SMIC основана на новейших технологиях, включая сканеры глубокой ультрафиолетовой литографии Twinscan NXT:2000i. По известной информации, Kirin 9000S производится в компании SMIC с использованием этих машин и технологии 7-нм техпроцесса второго поколения. Однако считается, что в настоящее время эта технология имеет низкую производительность и соответственно, высокую стоимость.

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#сша #huawei #санкции
Источник: tomshardware.com
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