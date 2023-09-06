Самым интересным в этой новости стали три новых цвета (Licorice, Porcelain и Sky), добавленных к ассортименту

Google недавно опубликовала 360-градусные рендерные снимки Pixel 8 Pro, благодаря усилиям Мишаала Рахмана - опытного эксперта по Android. Однако самым интересным в этой новости стали три новых цвета (Licorice, Porcelain и Sky), добавленных к ассортименту. Еще одной крупной особенностью стало появление функции термометра. Хотя компания Google была вынуждена удалить утечку изображений, она не смогла сделать это до того, как фотографии были зафиксированы и экран записан.

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Большим открытием оказалось наличие лотка для SIM-карт, о чем предполагалось еще до утечки. Презентация моделей Pixel 8 и Pixel 8 Pro запланирована на 4 октября в среду, и состоится она в Нью-Йорке. На этом мероприятии также будет представлены часы Pixel Watch 2, а наушники Pixel Buds Pro выйдут в двух новых цветовых вариантах (Porcelain, Sky), соответствующих стилю Pixel 8 Pro.

Ожидается, что Pixel 8 Pro будет обладать крупным дисплеем OLED размером 6,7 дюймов с разрешением 1440 x 3120 QHD+, обновлением 120 Гц. В смартфоне будет установлен чипсет Google Tensor 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Варианты хранения данных останутся на уровне 128, 256 и 512 ГБ. Улучшенная камера с широчайшим углом обзора и разрешением 64 Мп будет использовать тот же сенсор Sony IMX787, что и основная камера на Pixel 7a. Кроме того, устройство будет оснащено 48-Мп телекамерой с оптическим зумом и 50-Мп основной камерой. Фронтальная камера получит разрешение 11 МП.

Следует ожидать, что емкость аккумулятора будет немного увеличена, хотя Google вероятно, продолжит устанавливать аккумулятор на 5000 мАч. Также, на Pixel 8 Pro и Pixel 8 будет предустановлена Android 14. Вторая модель будет оснащена дисплеем OLED размером 6,2 дюйма с разрешением 1080 x 2400 FHD+. Несмотря на то, что экран на Pixel 7a имеет частоту обновления 90 Гц, Google планирует увеличить этот параметр до 120 Гц на Pixel 8.

Pixel 8 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, хранилище объемом 128 и 256 ГБ, а также 50-Мп основную камеру, 12-Мп ультраширокоугольную камеру и 10-Мп фронтальную камеру для селфи и видеочатов. Более емкий аккумулятор на 4485 мАч, по сравнению с 4355 мАч на Pixel 7, обеспечит продолжительную работу устройства.



