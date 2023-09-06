Четвертый датчик фотокамеры на задней панели до сих пор вызывает вопросы о своем предназначении

Несмотря на то, что анонс OnePlus 12 запланирован только на несколько месяцев вперед, утечки информации уже позволяют нам заглянуть в его дизайн благодаря высококачественным рендерам.

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Стив Хеммерстоффер, известный как @OnLeaks, опубликовал новую коллекцию изображений, демонстрирующих окончательный дизайн флагмана OnePlus. Дизайн камеры на задней панели фотоаппарата немного изменен в процессе предварительного производства, что делает его похожим на предыдущую модель. Однако четвертый сенсор на задней панели все еще вызывает вопросы о его назначении.

Основные камеры ожидаются с разрешением 50, 50 и 64 Мп соответственно, а 64-Мп перископический телеобъектив стал немного крупнее по сравнению с предыдущими изображениями.

Также заметно, что логотип Hasselblad заменен на едва заметную букву "H". На фронтальной панели изменений не наблюдается. Ожидается, что OnePlus 12 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением около 2K и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет иметь аккумулятор на 5 400 мАч с возможностью быстрой зарядки, а процессор будет обновлен до чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Варианты памяти охватят от 12 до 24 ГБ ОЗУ. Другие детали о OnePlus 12, включая фронтальную камеру и операционную систему OxygenOS 14 на базе Android 14, пока остаются загадкой.