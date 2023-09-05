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Наблюдается большой спрос на первый телефон 5G от Huawei
Huawei неожиданно представила свою новую модель - Mate 60 Pro, оснащенную чипом Kirin 5G, о котором до этого времени ничего не было известно

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Как и в прошлом году, когда выход серии Mate 50 вызвал настоящий ажиотаж, выстраивались длинные очереди, а продажи резко возросли, Mate 60 Pro снова завоевал сердца китайских потребителей, заставив их раскошелиться ради этого нового флагмана.

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Согласно данным газеты South China Morning Post (SCMP), новые модели сначала были представлены на сайте электронной коммерции Vmall и в флагманском магазине Huawei в Шэньчжэне. Затем они стали доступны через сторонние интернет-магазины, такие как JD.com и Taobao, а также в обычных магазинах.

Иван Лам, старший аналитик консалтинговой компании Counterpoint Research из Гонконга, уверен, что с учетом наличия достаточного количества телефонов, продажи Mate 60 Pro превысят продажи серии Mate 50. Лам поделился своим мнением с клиентами, сказав, что "если поставки будут идти по плану, то новая модель продастся лучше, чем ее предшественник". Учитывая, что в прошлом году было продано от 7 до 9 миллионов устройств, аналитик полагает, что продажи Mate 60 Pro составят не менее 7 миллионов штук.

Mate 60 Pro оснащен процессором Kirin 9000s, поддерживающим технологию 5G. Кроме того, этот телефон позволяет совершать звонки через спутник в районах, где нет сотовой связи. Судя по информации, лидирующая литейная компания Китая - SMIC - произвела чипы Kirin 9000s на своем оборудовании, что не нарушает экспортные правила США. Также интересно, что ранее флагманские модели Huawei не имели доступа к сети 5G из-за использования микросхем Qualcomm, которые не были совместимы с этой технологией. Некоторые производители аксессуаров предлагали чехлы, которые позволяли флагманам Mate 50 и P60 подключаться к сети 5G. Но если SMIC сможет обеспечить производство 5G-чипов для Huawei, это действительно значимое событие.

По ожиданиям, компания Huawei планирует произвести не менее 15 миллионов телефонов серии Mate 60.  

До анонса Mate 60 Pro, компания Huawei уже вернулась в топ-5 крупнейших производителей смартфонов в Китае, продав около 14,3 миллионов телефонов за первое полугодие текущего года.

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#huawei #mate 60 pro #спрос
Источник: phonearena.com
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