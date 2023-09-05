Предполагается, что обновление семейства процессоров Intel Raptor Lake сделает их производительнее и увеличить количество ядер

Однако флагманские продукты также получат повышенную частоту работы при сохранении прежнего количества ядер. Если результаты тестирования Intel Core i9-14900K, предоставленные @wxnod, достоверны, то производительность этих процессоров в многопоточных нагрузках значительно возрастет. Но необходимо отнестись к утечкам информации о производительности с неким скептицизмом.

реклама

По словам тестера, обладающего доступом к готовящемуся к выпуску процессора Intel, был протестирован образец нового флагманского процессора Core i9-14900K (8P+16E, до 6,0 ГГц) и проведено сравнение с Core i9-13900K (8P+16E, до 5,80 ГГц).

Тесты показали, что Core i9-14900K не только превосходит Core i9-13900K почти на 10% в однопоточных задачах за счет более высокой частоты по умолчанию, но также обходит Core i9-13900KS, имеющего формально такую же максимальную тактовую частоту 6,0 ГГц, на 3,5%. Как выяснилось, новый процессор может поддерживать максимальную частоту дольше, что делает его лучше, чем предыдущая модель.

Интересно, что Core i9-14900K также опережает своего предшественника на 8,5% в многопоточных задачах. На данный момент неизвестно, какие максимальные тактовые частоты у ядер нового поколения настольных процессоров Intel, но известно, что он будет работать на высоких уровнях дольше, чем предыдущие модели. Это объясняет значительный прирост производительности.

Несмотря на то, что прирост производительности Core i9-14900K выглядит многообещающим, следует помнить, что речь идет о синтетическом бенчмарке и прототипе процессора с неизвестными характеристиками. Пока неясно, какие параметры будут у розничных версий Intel Core i9-14900K.

Ожидается, что Intel начнет поставки настольных процессоров Core 14-го поколения осенью этого года.