В ближайшем будущем Apple Vision Pro сможет перевернуть рынок и изменить представление о виртуальной реальности

Новая Apple Vision Pro будет обладать футуристической 3D-камерой для съемки пространственных фотографий и видео, которые приблизят нас к мирам из фантастических фильмов. Кроме того, по последним слухам, Vision Pro может быть не единственным устройством Apple, которое будет способно делать пространственные 3D-снимки.

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Появившаяся недавно утечка, намекает на то, что Apple может выпустить iPhone Ultra с 3D-камерой. Будущая модель iPhone Ultra будет способна снимать пространственные фотографии и видео, предназначенные для просмотра на гарнитуре Vision Pro от Apple. Говорят, что эта инновация "переосмыслит, какие фотографии и видео должен делать мобильный телефон".

Однако если эти данные подтвердятся, ждать модель iPhone Ultra придется долго. Пока еще нет точной даты его выхода, особенно учитывая, что утечка информации была единственной. Придется подождать и увидеть, возможно, это произойдет в 2024 году или позднее. Но можно уверенно сказать, что если слухи подтвердятся, то для просмотра пространственных фотографий и видеороликов понадобится гарнитура Vision Pro.

Пространственная фотография, также известная как 3D-фотография, - это техника, позволяющая передать ощущение трехмерного пространства и глубины на изображении. Для создания стереоскопического эффекта используются несколько снимков с разных углов или специальные камеры. Это широко применяется в виртуальной и дополненной реальности, а также в 3D-моделировании.

На конференции WWDC 2023 Apple представила идею пространственных фотографий и видео, которые позволят переживать важные моменты так, будто мы находимся там снова. С помощью гарнитуры Apple Vision Pro можно будет пересматривать эти моменты и создавать новые. Гарнитура оснащена датчиками, которые отслеживают расстояние до объектов перед вами (карты глубины), а также камерами, фиксирующими видимое изображение. Для создания пространственных фотографий и видеороликов используются несколько камер, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Для реализации пространственной съемки в будущем iPhone Ultra Apple должна будет установить дополнительный датчик на задней панели. Этот датчик должен находиться на определенном расстоянии от других камер, чтобы создать 3D-эффект. Однако реализация этого на смартфоне - сложная задача. Поэтому, хотя идея пространственных фото и видео звучит заманчиво, многие не уверены, что она может быть реализована на телефоне.

Важно также помнить, что iPhone Ultra пока еще только слухи. Возможно, это будет самая роскошная модель для линейки iPhone 16 в следующем году, но пока нет официальной информации о том, что Apple действительно работает над ним. Поэтому на данный момент все это остается загадкой.