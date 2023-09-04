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Новые мини-LED-телевизоры TCL имеют Dolby Vision с частотой 120 Гц
Новейшие процессоры TCL — это очень мощные процессоры Pentonics с поддержкой 4K и 120 Гц для игр

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На рынок уже поступили новые мини-светодиодные телевизоры TCL, которые отличаются мощными процессорами. Модели X955, C955 и C805 построены на новом поколении чипсета MediaTek 700, что делает их потенциальными лидерами среди телевизоров в этом и следующем году.

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Особенно для геймеров эта новость радостная, так как эти телевизоры поддерживают Dolby Vision в играх с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, доступной от совместимых источников, включая Xbox Series X. Однако, поскольку используется чип MediaTek, они не обладают четырьмя портами HDMI 2.1, как у лучших телевизоров Samsung. MediaTek предпочитает использовать два порта HDMI 2.1 и два обычных порта.

Помимо этого, директор по продуктам TCL Марек Мациевски подтвердил поддержку технологии Dolby IQ Precision Detail, а также телевизоры будут оснащены Android 12, пользовательским интерфейсом Google TV и технологией аудио DTS:X. Есть информация о том, что TCL экспериментирует с другими новыми функциями, доступными для этих телевизоров благодаря чипсетам MediaTek.

В то же время, эти телевизоры обладают впечатляющими характеристиками, способными составить конкуренцию лучшим игровым телевизорам. Модель X955 имеет более 5 000 зон локального затемнения и яркость HDR 5 000 нит, что в два раза превосходит Samsung QN95C. Монитор C955 несколько менее яркий с 2 000 нит, но все же впечатляющий. У модели начального уровня C805 пиковая яркость составляет около 1 300 нит. Все три модели также поддерживают технологию IMAX Enhanced.

Телевизоры будут доступны раньше, чем ожидалось, и многие из них уже появятся в Европе в сентябре 2023 года.

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#tcl #dolby vision #разрешение 4k #led-телевизоры #pentonics
Источник: techradar.com
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DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
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