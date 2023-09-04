Новейшие процессоры TCL — это очень мощные процессоры Pentonics с поддержкой 4K и 120 Гц для игр

На рынок уже поступили новые мини-светодиодные телевизоры TCL, которые отличаются мощными процессорами. Модели X955, C955 и C805 построены на новом поколении чипсета MediaTek 700, что делает их потенциальными лидерами среди телевизоров в этом и следующем году.

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Особенно для геймеров эта новость радостная, так как эти телевизоры поддерживают Dolby Vision в играх с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, доступной от совместимых источников, включая Xbox Series X. Однако, поскольку используется чип MediaTek, они не обладают четырьмя портами HDMI 2.1, как у лучших телевизоров Samsung. MediaTek предпочитает использовать два порта HDMI 2.1 и два обычных порта.

Помимо этого, директор по продуктам TCL Марек Мациевски подтвердил поддержку технологии Dolby IQ Precision Detail, а также телевизоры будут оснащены Android 12, пользовательским интерфейсом Google TV и технологией аудио DTS:X. Есть информация о том, что TCL экспериментирует с другими новыми функциями, доступными для этих телевизоров благодаря чипсетам MediaTek.

В то же время, эти телевизоры обладают впечатляющими характеристиками, способными составить конкуренцию лучшим игровым телевизорам. Модель X955 имеет более 5 000 зон локального затемнения и яркость HDR 5 000 нит, что в два раза превосходит Samsung QN95C. Монитор C955 несколько менее яркий с 2 000 нит, но все же впечатляющий. У модели начального уровня C805 пиковая яркость составляет около 1 300 нит. Все три модели также поддерживают технологию IMAX Enhanced.

Телевизоры будут доступны раньше, чем ожидалось, и многие из них уже появятся в Европе в сентябре 2023 года.