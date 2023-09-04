Последняя информация о будущих моделях iPad Pro 2023 и 2024 намекает на то, что эти планшеты могут стать еще более похожими на MacBook и обладать гораздо большей памятью, чем MacBook Air

Информация о будущих iPad Pro в основном поступает от известного источника Марка Гурмана, который в своей рассылке Power On для Bloomberg утверждает, что Apple разрабатывает клавиатуру Magic Keyboard для iPad, которая будет больше похожа на ноутбук.

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Хотя ранее уже были упоминания о новой клавиатуре Magic Keyboard с увеличенным трекпадом, Марк Гурман теперь сообщает более подробную информацию. Он утверждает, что верхняя часть корпуса клавиатуры будет выполнена из алюминия, соответствуя дизайну клавиатур MacBook последних моделей. Это изменение, конечно, придаст клавиатуре большую прочность и премиальность, но возникает вопрос о возможном повышении цены.

Марк Гурман также сообщал, что Apple рассматривает выпуск 14-дюймового iPad, но планы компании были изменены, и вместо этого скорее всего появится 13-дюймовая модель. Это будет немного больше, чем iPad Pro 12.9 (2022), но приблизится к размерам самого компактного MacBook Pro. Если Apple действительно планирует выпустить более крупные модели, то, вероятно, они станут реальностью в будущем.

Таким образом, благодаря большему экрану и клавиатуре, похожей на MacBook, будущие iPad Pro могут стать еще ближе к дизайну ноутбуков Apple.

Информация от источников говорит о том, что следующая модель iPad Pro с OLED-экраном, которая предположительно выйдет в следующем году, будет иметь 4 ТБ памяти. 4 ТБ - это в два раза больше памяти, чем имеется в MacBook Air. Если эти слухи подтвердятся, то можно предположить, что Apple рассматривает линейку iPad Pro как полноценное вычислительное устройство.

Учитывая, что в топовых моделях iPad уже используются чипсеты класса MacBook, возможно наступит время, когда главным отличием между MacBook и iPad будет только наличие сенсорного экрана и съемной клавиатуры.