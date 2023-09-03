В России создали суперкомпьютер МГУ-270 для исследований в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) представил свой новый суперкомпьютер МГУ-270, обладающий энергоэффективностью и высочайшей вычислительной мощностью. Суперкомпьютер, оснащенный около 100 современных графических ускорителей и современными системами охлаждения, предназначен для решения самых сложных задач в области искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC), а также для обучения больших моделей ИИ.

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Руководитель МГУ, Виктор Садовничий, отметил, что данный проект является результатом тщательной разработки и инициативы университета. Суперкомпьютер МГУ-270, построенный в соответствии с долгосрочными планами развития МГУ, открывает новые возможности перед российским научным сообществом. Важно отметить, что используемые графические процессоры (GPU) не были упомянуты, но, скорее всего, они принадлежат крупным компаниям, таким как AMD, Biren Technology, Intel или Nvidia.

Хотя пиковая вычислительная мощность суперкомпьютера составляет впечатляющие 400 "искусственных" петафлопсов, следует отметить, что это значение относится к формату данных FP16, известному как "AI" PetaFLOPS. Самый производительный суперкомпьютер в России обладает производительностью Rmax около 21,5 FP64 PetaFLOPS и производительностью Rpeak около 29,5 FP64 PetaFLOPS. К сожалению, конкретные значения производительности суперкомпьютера МГУ-270 не раскрываются, но предполагается, что это может быть самая мощная вычислительная машина в стране.

Новый суперкомпьютер МГУ-270 будет использоваться для создания инновационных инструментов на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы для анализа больших объемов данных и разработки методов защиты ИИ-сервисов. Кроме того, система будет поддерживать исследования в различных областях науки, таких как физика, химия, биология, психология, социология, геология и медицина. Помимо научных исследований, суперкомпьютер МГУ-270 будет играть важную роль в образовании и подготовке специалистов в области искусственного интеллекта.