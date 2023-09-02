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Galaxy S24 Ultra получит 200 мегапиксельную камеру, яркий экран 2500 нит и накопитель до 2Tb
Ожидаемая презентация Samsung Galaxy S24 случится только через несколько месяцев, однако информация о флагманской серии телефона продолжает просачиваться

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На этот раз появились предварительные данные об одной из камер, устанавливаемых на задней панели модели Galaxy S24 Ultra.

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По информации @UniverseIce (через SamMobile), в Samsung Galaxy S24 Ultra будет использоваться новый 200-Мп сенсор Samsung ISOCELL HP2SX в одной из четырех задних камер. Это станет улучшенной версией ISOCELL HP2, применяемого в Galaxy S23 Ultra.

Указанные характеристики сообщают о наличие 200-Мп камеры в Galaxy S24 Ultra, и следовательно, ожидаемый смартфон, представит улучшенную версию первоначальной камеры.

Хотя это не самое впечатляющее обновление, его можно считать значимым. Вероятно, именно постепенные обновления окажутся ключевыми при выпуске телефонов Galaxy S24.

Несколько дней назад стало ясно, что экран Galaxy S24 Ultra будет обладать яркостью 2500 нит, что значительно превышает возможности Galaxy S23 Ultra и делает его одним из самых ярких экранов на рынке телефонов в настоящее время.

Если добавить разговоры о возможности установки накопителя емкостью 2 ТБ в Galaxy S24 Ultra, становится очевидно, что модель Ultra станет выбором для тех, кто желает получить самое высококлассное аппаратное обеспечение и располагает достаточным бюджетом для такой покупки.

Что касается других разговоров, в отношении того, будут ли все модели Galaxy S24 оснащены чипами Snapdragon 8 Gen 3 или Samsung вернет свои собственные Exynos для некоторых телефонов в определенных регионах мира, пока существует некоторая путаница.

По поводу дизайна, Galaxy S24 скорее всего позаимствует детали внешности от Galaxy Z Fold 5: меньшие рамки и плоские края. Телефоны Galaxy S23 были представлены 1 февраля 2023 года, поэтому ожидается, что их преемники появятся примерно через год после этой даты.

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#samsung #камера #galaxy s24 ultra
Источник: techradar.com
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