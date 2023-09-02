Появление нового поколения Bluetooth-соединений принесет с собой изменения в правилах игры

Компания Samsung объявила о выпуске значительного обновления программного обеспечения, которое будет доступно для владельцев телевизоров Samsung и наушников Galaxy Buds2 Pro. Одной из главных новинок обновления является введение технологии Auracast, которая будет применяться к телевизорам Samsung Neo QLED 8K и телевизорам с микросветодиодной подсветкой, предоставляя им новые возможности.

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Технология Auracast является частью новейшего Bluetooth LE Audio и вносит ряд важных изменений в работу Bluetooth-аудио. Вместо простого поключения к одному устройству, Auracast позволяет множеству устройствам стать своеобразными точками доступа для передачи звука.

С помощью Auracast передатчики, такие как смартфоны, планшеты или ПК, могут транслировать аудиосигнал на неограниченное количество приемников в радиусе действия, таких как наушники или гарнитура Bluetooth 5.2. Если ваш телевизор является передатчиком, вы сможете подключить несколько пар наушников одновременно. Компания Samsung только что объявила о возможности использования данной функции для определенных своих телевизоров.

Samsung стала первой крупной компанией, внедрившей технологию Auracast в свои телевизоры. Это означает, что владельцы телевизоров Samsung теперь смогут наслаждаться преимуществами поддержки нескольких подключенных наушников при просмотре телевизора вместе с друзьями или семьей, так же, как это доступно у лучших моделей AirPods и Apple TV 4K.

Bluetooth LE Audio предлагает не только возможности Auracast, но и обеспечивает более низкую задержку, что особенно важно для геймеров и музыкантов, так как многие Bluetooth-наушники имеют слишком высокую задержку для живой записи.

Обновление программного обеспечения на совместимые телевизоры Samsung будет доступно с сентября, именно в то время, когда компания будет представлять свои новые технологии на выставке IFA в Берлине.