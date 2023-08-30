Marshall Motif II ANC обеспечивает лучшее время автономной работы и улучшенное шумоподавление

Наушники оригинальной модели Motif ANC, Motif II A.N.C отличаются увеличенным временем автономной работы, улучшенным дизайном и лучшими характеристиками шумоподавления по сравнению с предшественником. При этом цена устройства осталась прежней.

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Motif II A.N.C. имеет практически тот же форм-фактор, что и оригинал, с некоторыми улучшениями в дизайне. Устройство имеет более удобную ножку и золотистую отделку, которая придает более привлекательный вид.

Время работы от аккумулятора увеличено с 4,5 до 6 часов, а общее время работы при использовании зарядного чехла составляет 30 часов. Наушники поддерживают быструю зарядку, позволяющую использовать их в течение часа после 15-минутной зарядки, также поддерживается беспроводная зарядка.

Новые наушники совместимы с технологией Bluetooth Low Energy, которая, по сообщениям Marshall, обеспечивает наилучшее соединение между наушниками и мобильными устройствами, так что "вы никогда не пропустите ни одного звука". Marshall также утверждает, что эта технология обеспечивает высокое качество звука, увеличивает радиус действия потоковой передачи и улучшает синхронизацию звука при просмотре видео.

А если вы ценитель экологически чистой продукции, то наушники Motif II ANC на 70% изготовлены из переработанного пластика.