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Samsung выпускает обновление One UI 5.1.1 для Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3
One UI 5.1.1.1 является промежуточным обновлением перед выходом Android 14, который будет выпущен в течение ближайших нескольких недель

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Galaxy Z Fold 5, Flip 5 и Galaxy Tab S9 стали одними из первых устройств Samsung, получивших обновление One UI 5.1.1 две недели назад. Тем временем обновление добралось до семейства Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Tab S7, в результате чего старшие модели, такие как Galaxy Z Flip 3 и Fold 3, получили обновление одними из последних.

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Сегодня SamMobile сообщает, что оба смартфона Galaxy Z Flip 3 и Fold 3 получают долгожданное обновление One UI 5.1.1. 

Помимо множества новых функций и улучшений, One UI 5.1.1 содержит обновление безопасности August 2023, что вполне логично, учитывая, что месяц уже подошел к концу.

Помимо важных улучшений многозадачности, таких как улучшенный предварительный просмотр приложений на экране Recents и возможность переключения между всплывающим и разделенным экраном, One UI 5.1.1 также содержит некоторые приятные функции Samsung Health, такие как улучшенная функция Sleep coaching.

Если вы являетесь владельцем одного из двух раскладных смартфонов Samsung, то ожидайте появления новых жестов, таких как перетаскивание двумя руками, улучшения раскладки Samsung Internet и улучшенного управления памятью в Device Care.

One UI 5.1.1 является промежуточным обновлением перед выходом Android 14 в ближайшие недели. Ожидается, что после выхода новой версии ОС Android от Google компания Samsung начнет распространять One UI 6 на ряд телефонов и планшетов, включая все складные смартфоны, начиная с Galaxy Z Flip 3.

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#samsung #galaxy z fold 3 #galaxy z flip 3 #one ui 5.1.1
Источник: phonearena.com
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