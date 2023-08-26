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Starfield даст возможность игрокам создавать свои собственные планеты
Глава издательского отдела Bethesda, Пит Хайнс, заявил, что моддеры Starfield смогут полностью воплотить свои идеи, создавая собственные планеты и сюжеты

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На мероприятии Bethesda MainStream Special Women in Gaming на Gamescom 2023, Хайнс рассказал о гибкости и свободе игроков в Starfield, предполагая, что они смогут модифицировать игру и вносить свои уникальные истории.

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"Когда пользователи начнут добавлять все, что они хотят увидеть в игре - свои собственные истории, их собственные миры, это будет поистине захватывающе", - отметил Хайнс.

Известно, что компания Bethesda всегда относится к сообществу моддеров с огромным вниманием, даже разрешая использование определенных модов в своих играх, например в The Elder Scrolls 5: Skyrim - одной из самых модифицируемых игр. Поэтому это прекрасная новость для авторов, которые решат модифицировать Starfield.

Хайнс также подтвердил, что игроки смогут отправиться в космические путешествия на любую планету, что подтверждает предыдущие заявления о наличии более 1000 доступных планет в игре.

Официальный релиз Starfield запланирован на 6 сентября для Xbox Series X|S и PC, но игроки уже могут предварительно загрузить игру. Кроме того, те, кто решит оформить предварительный заказ на издания Premium или Constellation, получат доступ к игре уже 1 сентября.


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#starfield #игроки #моддеры
Источник: techradar.com
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