По данным одной из компаний, следующий большой скачок в развитии технологии яркости OLED-экрана может снизить энергопотребление на 25%

Это станет возможным благодаря использованию новых пикселей с "синим люминофором", утверждает генеральный директор компании Universal Display, которая работает над данной технологией.

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Большинство OLED-телевизоров можно сделать ярче, если подать на них больше энергии. Однако это означает подачу большей мощности, а значит, экран будет быстрее выходить из строя и с большей вероятностью перегорит.

Поэтому разработка нового вида синего пикселя может существенно повысить эффективность. Повышение энергоэффективности означает уменьшение тепловыделения, а значит, для увеличения яркости можно подавать больше энергии, не перегревая панель.

LG G3 и Samsung S95C в этом году совершили большой скачок в яркости. Однако они также совершили большой скачок и в "дороговизне". А новая технология связанная с синим люминофорам, вряд ли приведет к повышению цен на телевизоры.

Технология синих пикселей Universal Display оценивается компаниями Samsung Display и LG Display, единственными производителями OLED-панелей для телевизоров, и по имеющимся данным, может быть запущена в производство к 2024 году.