Дата релиза Stalker 2: Heart of Chornobyl, постапокалиптического шутера от первого лица, была перенесена на начало 2024 года

На Gamescom 2023 разработчики предоставили информационный лист об игре, в котором было объявлено, что релиз планируется на "1 квартал 2024 года". Но, к сожалению, это означает, что конкретной даты выхода еще нет. Первый квартал 2024 года простирается с 1 января по 31 марта, поэтому стоит ожидать выпуск игры в течение этого трехмесячного периода.

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Если посмотреть на ситуацию в целом, то отсрочка неудивительна, учитывая, что разработчики компании GSC Game World работают в Киеве, Украине, где с начала прошлого года идет специальная военная операция.

Студия была вынуждена замедлить работу над игрой из-за этих обстоятельств. Все эти проблемы, связанные с условиями работы во время военных действий и хакерскими атаками, приведшими к утечкам ранних версий игры, означают, что задержки в разработке игры объяснимы.

Однако, есть и положительные новости. На Gamescom 2023 геймеры получили возможность ознакомиться с игрой и посмотреть новый официальный трейлер с названием "Bolts & Bullets". Это дает возможность взглянуть на столь ожидаемую игру и услышать отзывы поклонников о ней.