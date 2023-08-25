Акустическая система R410 предназначена для наполнения любого помещения музыкальным звучанием

Разработанный в течение трехлетнего периода, R410 является первым представителем готовящейся к выпуску серии 100. Пока что не так много известно о серии 100, но, по всей видимости, она сочетает в себе привлекательный дизайн и потрясающее качество звука, привлекающее аудиофилов.

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R410 в первую очередь была спроектирована с учетом стриминга, но при желании владельцы смогут подключать к ней и традиционные устройства, такие как проигрыватели и CD-приводы. В ее спецификации присутствует поддержка DAB/DAB+/FM и Интернет-радио.

Кроме того, R410 обладает множеством физических разъемов, включая 24-битный/192 кГц цифровой вход Toslink и HDMI-порт с поддержкой eARC, который позволяет использовать эту модель в качестве альтернативного саундбара для телевизоров. В ней также есть встроенный фонокорректор RIAA для проигрывателей винила. Аудиосистема поддерживает беспроводные технологии, включая Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 и встроенный Chromecast.

По внешнему виду R410 выглядит в стиле 70-х годов. Корпус и решетка изготовлены вручную из экологически чистых пород дерева, которые были окрашены так, чтобы они максимально напоминали медленно растущие лиственные породы. Благодаря этому цвет и узор корпуса менее подвержены временным изменениям. На передней панели находится цветной дисплей с высоким разрешением.

Акустическая система R410 создана для того, чтобы наполнить любое помещение звуками музыки. Она передает звук 120 Вт мощности класса D на пару твитеров с шелковыми куполами и длинноходовые мидбасовые динамики NS+. Наличие двойного корпуса усиливает мощность басовых характеристик.

Ruark R410 доступен в коричневом и сером цвете.