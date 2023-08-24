Компания LG Display собирается начать выпуск не больших OLED-панелей для мониторов и телевизоров

Как сообщает FlatpanelsHD, компания LG Display объявила о начале производства 32-, 34- и 39-дюймовых OLED-панелей. Эти панели будут использоваться для новых мониторов и пополнят текущую линейку, в которой уже есть 27- и 45-дюймовые панели.

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Несмотря на то, что даты выпуска официально не объявлены, тот факт, что LG Display работает над этими новыми панелями, является интересным решением и означает, что их OLED-панели, которые используются в некоторых из лучших устройствах, могут даже найти свое применение в 32-дюймовых OLED-телевизорах и это то, что крайне необходимо на рынке.

Как известно в начале этого месяца LG Display представила первый 32-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4K и частотой 240 Гц. В связи с этим многие задали вопрос, можно ли использовать 32-дюймовую панель с соотношением сторон 16:9 и для телевизоров меньшего размера? В мониторе, разработанном компанией Dough, была использована панель LG WOLED, которую LG поставляет таким компаниям, как Sony, Panasonic и LG, для их OLED-телевизоров.

Еще одной примечательной особенностью новой 32-дюймовой панели является пиковая яркость в 1000 нит для HDR. Известно, что это более высокий уровень яркости, чем у LG C3, который, по тестам достиг уровня 830 нит и является одним из лучших OLED-телевизоров на рынке.

На сегодняшний день самые маленькие OLED-телевизоры имеют диагональ 42 дюйма и предлагаются различными компаниями, например, LG с упомянутой выше моделью C3. Хотя существует множество случаев, когда людям требуются телевизоры меньшего размера, что часто диктуется размерами помещения.

Лучшие 32-дюймовые телевизоры обеспечивают наилучшее изображение, но в настоящее время они ограничены разрешением 1080p или Full HD. С появлением этих небольших OLED-панелей от LG Display многие станут владельцами 32-дюймовых OLED-телевизоров с потенциальным разрешением 4K.