Устройство будет доступно для приобретения в сентябре.

Компания Philips анонсировала новинку в своей линейке игровых мониторов, модель Evnia 49M2C8900. Этот монитор обладает широким набором функций, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов.

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Основными характеристиками Evnia 49M2C8900 являются 48,9-дюймовый QD-OLED экран имеющий соотношение сторон 32:9, 240-герцовая частота обновления, 0,03-миллисекундное время отклика и встроенная акустическая система DTS поддерживающая мощность 30 Вт. Более того, устройство обладает объемной подсветкой Ambiglow, создавая захватывающую атмосферу во время игры.

Монитор не только подходит для игр, но и отлично справляется с профессиональными задачами. Компания Philips подчеркивает важность данного аспекта и предлагает в комплекте поставки док-станцию USB-C 90 Вт, встроенный KVM-переключатель и эргономичную подставку, что делает его идеальным решением для использования на протяжении всего дня.

Монитор Evnia 49M2C8900 имеет отличные цветовые характеристики. Сертификация DisplayHDR True Black 400 гарантирует высокое качество воспроизведения черного цвета, а цветовой охват дисплея в 99% DCI-P3 гарантирует насыщенные и точные цвета.

Важными функциями монитора также являются различные порты подключения: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 и 1x USB Type-C с режимом DP-Alt и мощностью 90 Вт. Это обеспечивает простоту и удобство подключения к различным устройствам.

Монитор Evnia 49M2C8900 будет доступен для приобретения уже в сентябре.



