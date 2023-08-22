По последним данным, дебют iPhone 15-й серии состоится через несколько недель, 12 или 13 сентября.

Как правило, Apple выпускает анонсированные устройства на рынок примерно через десять дней, обычно в пятницу. Однако если вы положили глаз на iPhone 15 Pro Max, то, возможно, вам придется проявить немного больше терпения.

реклама

Последние слухи указывают на возможные задержки в выпуске iPhone 15 Pro Max. Как сообщается, компания Sony, поставляющая компоненты для камер, может не успеть изготовить датчик изображения, необходимый для iPhone 15 Pro Max, и отправить его в продажу вместе с другими новыми компонентами.

Ожидается, что iPhone Pro Max станет самым большим, самым дорогим и самым привлекательным телефоном в серии iPhone 15. Предполагается, что iPhone Pro Max наконец-то окунется в сферу длиннофокусной фотографии благодаря новой блестящей перископической камере.

Последние сообщения указывают на то, что функция перископической камеры будет доступна только в iPhone 15 Pro Max и, возможно, обеспечит впечатляющий оптический зум. По иронии судьбы, именно эта инновационная камера, похоже, и является причиной возможной задержки.

Ранее появились слухи о том, что следующий флагман Apple может быть оснащен новым сенсором основной камеры - 1/1,14-дюймовым Sony IMX903. Это будет самый большой датчик, когда-либо использовавшийся в iPhone, что, возможно, повысит общие возможности устройства по обработке изображений за счет удвоения сигнала насыщенности. Это может привести к уменьшению шумов и расширению динамического диапазона.



