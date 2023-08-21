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Samsung может выпустить дешевый Galaxy Z FE после Samsung Galaxy Z Flip 6
В Кореи активно обсуждают появление более дешевой модели серии Z Fold или Z Flip

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Складные смартфоны всегда стоят не дешево: даже Samsung Galaxy Z Flip 5 стоит достаточно дорого, а стартовая цена Samsung Galaxy Z Fold 5 составляет 1 799,99 долларов США. Цена является главным преградой при покупке такого устройства, однако, похоже, что это может измениться, поскольку по сообщениям Samsung работает над более доступной моделью складного смартфона FE серии Galaxy Z.

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Судя по активным дискуссиям на корейских порталах, скоро ожидается выпуск Samsung Galaxy S23 FE, и говорят, что модели Galaxy S FE будут появляться каждый год.

Наиболее интересным упоминанием является модель Samsung Galaxy Z серии FE, которая, по всей видимости, находится в стадии тестирования и будет выпущена после Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6. Исходя из предыдущего опыта Samsung с названием FE, можно предположить, что это будет более доступная версия самого нового устройства Z Fold или Z Flip на момент его выхода.

Если скоро появится S23 FE, то есть вероятность, что Samsung планирует анонсировать новые модели данной серии каждый год.

Таким образом, рано или поздно, мы увидим более доступные складные телефоны от Samsung.


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#samsung #galaxy #не дорогой
Источник: techradar.com
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