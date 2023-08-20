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Google выпускает Android 14 Beta 5.1
Обновление доступно для следующих устройств: Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet.

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После недавнего запуска Android 14 Beta 5 ожидалось, что это будет окончательный выпуск перед релизом стабильной версии Android 14. Однако Google решила неожиданно выпустить новое обновление – Android 14 Beta 5.1.

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Само обновление, по заявлению Google, является незначительным, но включает следующие изменения:

- Исправлена проблема, вызывавшая недоступность SIM-карты при использовании функции фиксированного набора номера (FDN).

- Устранены сбои в подключении для устройств с 5G-связью, работающих в автономном режиме (SA).

- Исправлена проблема, из-за которой после разблокировки устройства отображался пустой главный экран.

- Исправлена проблема с производительностью путем временного отключения живых обоев на Pixel Fold.

Обновление доступно для следующих устройств: Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet.

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#google #android 14 #айфон #айфон 15
Источник: phonearena.com
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