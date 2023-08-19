При этом iPhone 15 будет дороже 14го

Хотя ожидается, что базовый iPhone 15 по-прежнему будет стоить от 799 долларов, по крайней мере, в США. iPhone 15 Pro и Pro Max предположительно будут дороже чем их предшественники. Судя по всему, Apple поднимет цену на iPhone 15 Pro на 100 долларов, а на Pro Max — на 200 долларов.

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Это не похоже на самый разумный шаг, учитывая, что Counterpoint Research прогнозирует, что глобальные поставки смартфонов в этом году сократятся на 6 процентов по сравнению с прошлым годом и составят 1,15 миллиарда смартфонов. Считается, что основными причинами этого снижения являются ухудшение китайской экономики и неудовлетворительный спрос в США.

Ожидается, что значительное число пользователей iPhone, в первую очередь пользователей iPhone 12, получат новый iPhone в этом году. Директор североамериканского подразделения Counterpoint Research Джефф Филдхак говорит, что у всех операторов в этом году произошло рекордное снижение количества обновлений, поэтому запуск iPhone 15 станет для них возможностью получить ценных клиентов.

Как показало время, Apple не так устойчива к глобальным экономическим препятствиям, как считалось раньше, и хотя лояльная пользовательская база и сделки с операторами связи могут помочь ей защитить iPhone 15 от последствий некоторого изменения привычек потребительских расходов, ожидается, что спрос по-прежнему будет снижаться. Согласно недавнему отчету , в этом году компания собирается произвести 77 миллионов единиц iPhone 15 по сравнению с предыдущим планом в 83 миллиона единиц.