Проектор Samsung Freestyle Gen 2 оптимизирует просмотр в формате Full HD (1080 x 1920)

Южнокорейский гигант только что объявил, что открыты предварительные заказы на его проектор Freestyle Gen 2, первый в мире портативный проектор со встроенным облачным геймингом, который работает с контроллером Bluetooth. Проектор может превратить стену в экран размером до 100 дюймов и может обеспечить доступ к популярным стриминговым платформам. Кроме того, устройство оснащено Samsung Gaming Hub, что означает, что пользователи смогут играть в игры с Xbox и других потоковых партнеров, таких как NVIDIA GeForce NOW , Amazon Luna, Utomik, Antstream, Arcade и Blacknut, без необходимости использования консоли.

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Что еще более важно, портативный проектор поддерживает широкий спектр контроллеров Bluetooth и приложений, таких как Spotify, YouTube и Twitch. Он работает на ОС Tizen, поэтому имеет встроенные службы, приложения и другие возможности телевизоров Samsung Smart TV. Кроме того, новый проектор Freestyle дает пользователям доступ к бесплатному телевидению с Samsung TV Plus.

Samsung Freestyle Gen 2 проецирует контент размером от 30 до 100 дюймов и автоматически оптимизирует его для просмотра в формате Full HD (1080 x 1920). Он также включает в себя подставку, которую можно наклонить на 180 градусов для удобства просмотра от пола до потолка.