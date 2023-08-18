Counterpoint Research спрогнозировал, что даже при сокращении производства компания Apple сможет стать лидером по продажам на рынке

Согласно исследованию агентства Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов ожидает снижение на 6% в годовом исчислении до 1,15 миллиардов устройств. Несмотря на общий спад, сегмент рынка премиальных моделей смартфонов продолжает показывать стабильность.

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Samsung уже долгие годы является лидером по поставкам смартфонов и доминировала во втором квартале, ожидается, что в этом году iPhone может выйти в лидеры, согласно отчету компании Counterpoint.

Директор агентства Counterpoint Джефф Филдхак сказал: «Мы с интересом будем наблюдать за четвертым кварталом, потому что запуск iPhone 15 — это возможность для операторов связи увеличить количество клиентов, что создаст для Apple хорошее положение».

Однако имеется один потенциальный фактор, который может препятствовать развитию Apple — сокращение производства. Независимо от планов по сокращению производства, Apple все еще имеет возможность опередить Samsung и занять первую строчку в рейтинге продаж в этом году.