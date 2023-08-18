Компания Google предложила к стандартным способам разблокировки смартфона использование Wear OS

Существует множество способов для разблокировки престижных Android-телефонов, преимущественно с использованием датчика отпечатков пальцев или технологии сканирования лица. Однако, Google собирается предложить новую альтернативу для обладателей Google Pixel Watch и возможно других устройств Wear OS.

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Функция «Watch Unlock», продемонстрированная Google в январе на выставке CES 2023, в скором времени будет доступна, поскольку она была обнаружена в Android. Для того чтобы получить возможность разблокировки через «Watch Unlock» на Pixel Watch или других устройствах Wear OS, нужно сначала соединить их с телефоном.





Хотя эта функция может быть удобной в некоторых случаях, активация ее значительно снижает уровень безопасности вашего телефона. В настройках «Watch Unlock» явно указано, что в некоторых ситуациях часы могут разблокировать телефон, даже если они находятся вне вашей зоны доступности или не на запястье. Таким образом, решение включать «Watch Unlock» зависит от вашего предпочтения в безопасности с удобством использования.

В настоящее время неизвестно, когда будет доступен «Watch Unlock». Возможно, эта функция появится в Android 14 в сентябре. Или, вероятно она будет доступна с выходом Pixel Watch 2 и Pixel 8 в октябре.