Флагманские смартфоны, такие как грядущая серия iPhone 15, возможно, уже оснащены несколькими объективами. Но это не останавливает компанию Momento от обновления своих накладных объективов для iPhone и Android iPhone 15 Pro Max.

Moment назвала новую серию «T», включающую шесть объективов для фото. Компания Moment заявляет, что увеличила количество линз на 25%, добавила дополнительные элементы объектива и сделала поддержку большего количества телефонов. В линейке нет супертелеобъектива, способного конкурировать с 6-кратным оптическим зумом, который по слухам, будет использоваться в iPhone 15 Pro Max, или с 10-кратным перископическим зумом в Samsung Galaxy S23 Ultra. Однако в линейке Momento есть и более экзотические варианты, которые могут оказаться не менее приятными и полезными.

реклама

Наиболее близким к оптическому зуму является телеобъектив 58 мм. Это фактически 2-кратный оптический зум (при подключении к основной широкоугольной камере телефона) или 4-кратный зум при подключении к телеобъективу iPhone. Такое фокусное расстояние обычно идеально подходит для портретной съемки. Для любителей снимающих насекомых предусмотрен 10-кратный макрообъектив. Как и другие устройства Moment, он должен крепиться к телефону с помощью совместимого чехла.

Единственное, что следует отметить при работе с телефонами на базе Android, — это то, что для некоторых новых объективов Moment (например, 10x Macro Mobile) компания рекомендует использовать приложение Moment Pro Camera, которое недоступно на Android. Поэтому, возможно, придется воспользоваться сторонним приложением, например Filmic Pro.